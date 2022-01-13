UE4電影級魔幻手機遊戲《奇蹟MU：正宗續作》今（13）宣布雙平台正式上線，釋出代言人金曲獎搖滾天團「動力火車」、雙生弓箭手「蔡黃汝」與「曾智希」電視廣告，讓玩家先睹為快！遊戲事前預約自突破50萬人開啟加碼後，火速衝刺，最終突破60萬人大關，為感謝玩家們熱情的支持與耐心的等候，官方於今日開放一系列歡慶開服活動如十日談、天天登入好禮等，與玩家共襄盛舉！此外更釋出雙生弓箭手「蔡黃汝」與「曾智希」專屬活動，除了能免費獲得代言人聯名翅膀「女神之翼」，還有代言人神秘任務待玩家去探索！官方在此邀請玩家一同進入勇者大陸，探索全新的奇蹟世界！

《奇蹟MU：正宗續作》顛覆眾人對魔幻 MMORPG 遊戲的想像，耗時多年開發，開發團隊採用 UE4虛幻引擎打造，以媲美電影級的 PBR 頂級渲染技術，模擬現實光影，搭載全新動態光追系統，技能特效華麗升級，巔峰魔幻華麗巨作奇蹟世界歸來。《奇蹟MU：正宗續作》雙平台即刻正式上市，玩家們可潛入海底徜徉絕美海底世界，探索神秘帝國亞特蘭提斯，也可無束縛自由飛行3D魔幻世界，身穿羽翼翱翔在奇蹟大陸。勇士們，請接下來自奇蹟大陸的詔書，吹響戰爭的號角，讓我們一起重返奇蹟經典，再創回憶巔峰！

《奇蹟MU：正宗續作》代言人「動力火車」電視廣告曝光！重返奇蹟榮耀！

與女神同行！雙生弓箭手「蔡黃汝」與「曾智希」代言人專屬活動限時開放！

代言人「蔡黃汝」與「曾智希」首度攜手合作化身雙生弓箭手，替《奇蹟MU：正宗續作》絕美代言，除了拍攝電視廣告，演繹彼此穿越20年的時空，再次收到來自奇蹟大陸的詔書，動身重返奇蹟世界一同奮戰的場景，兩位代言人雙生弓箭手「蔡黃汝」與「曾智希」更將現身於遊戲內，與玩家共同展開冒險！除了可以在遊戲中發現他們的身影，還可與他們互動合影。此外，代言人聯動「女神同行」活動限時開放！玩家們可通過參與部分日常任務如魔王入侵、個人首領等，獲得「天使之羽」，用來免費兌換專屬聯動獎勵「女神之翼」及多重道具，除了「女神同行」活動之外，更有眾多神秘任務等著你！玩家們快到遊戲中找尋他們的蹤影吧！

《奇蹟MU：正宗續作》代言人雙生弓箭手「蔡黃汝」與「曾智希」電視廣告，感動再現！

快到《奇蹟MU：正宗續作》參加與雙生弓箭手「蔡黃汝」與「曾智希」同行的活動！

雙平台今日正式上線，豐富開服活動開放，踏上奇蹟大陸共同征戰！

《奇蹟MU：正宗續作》即刻起雙平台正式上線，玩家們在登入《奇蹟MU：正宗續作》之後，可以領取預約勇士集結活動獎勵「大量金幣、藏寶圖、祝福寶石、洛克火種、生命寶石、羽毛、預約限定稱號「奇蹟MU」與翅膀「精靈之翼」，而參加菁英封測且達到2轉的玩家可使用原帳號登錄，在第一次登錄的第一個角色上即可透過信件獲得菁英封測專屬獎勵「祝福晶石 x2、靈魂晶石 x1、生命晶石 x20、金幣 x66,666」，以及封測限定「奇蹟先鋒」稱號等多項好禮。

此外，為了歡慶《奇蹟MU：正宗續作》遊戲上市，遊戲內更推出了各色限定獎勵與活動，如天天登入可獲得「靈魂寶石、藍鑽x100、彩雲獸、精靈抽卡x5、覺醒精華x3、鑄紅水晶、六階防具套裝」…等豐富好禮，十日談活動則是當玩家完成指定任務後，可領取數量不一的「金幣、生命寶石、羽毛、二或三階橙飾品、鑄造水晶、藍鑽、藍色螢石」…等大量資源，幫助玩家輕鬆提升戰力！更多遊戲內容敬請各位玩家鎖定官方粉絲團與官方LINE獲取最新消息！

《奇蹟MU：正宗續作》雙平台今日正式上線！豐富歡慶活動開放！

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