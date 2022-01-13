著全球氣候變遷，「2050淨零碳排」儼然成為世界各國的共同目標，我政府減碳政策與各企業永續發展方針也積極展開，推動ESG已成為每家企業的核心競爭力，為響應政府提倡綠色金融，率先推出「節能減碳優惠購車貸款方案」，提供購買純電動車、油電車消費者，優惠利率最低2.25％專屬方案，輕輕鬆鬆把愛車開回家。

台新金控於2021年再次獲得「TOP50永續企業獎」等五大獎的肯定，並且成為「台灣淨零排放協會」的創始會員，接軌國際ESG發展，積極推進企業永續發展，子公司台新銀行用心深耕汽車貸款。台新銀行消費金融處資深副總經理吳良民表示，綠色金融已是趨勢，響應ESG推動，協助消費者選擇換購對環境友善的車種，於1月起推出「節能減碳優惠購車貸款方案」，促成永續發展良性循環，與消費者攜手在日常生活中落實減少碳排放，一起為地球盡一份心力。

吳良民指出，節能減碳環保意識已受到社會大眾的重視，民眾在選購車輛時，已將車輛可否減少碳排放列為考量指標之一。據交通部公路總局統計，2021年截至11月止，電動車新車領牌數攀升至62341輛，年成長49％，若再加上油電混合車輛，占比更是逐年大幅提高。

台新銀行即將邁入30週年，台新汽車貸款一直以來致力於創新、運用新科技，不斷推動多項數位金融服務與產品。吳良民強調，該行提供有購車貸款需求的消費者專業的服務，並打造安全又便捷的「線上申辦貸款」功能，不受時間、空間的限制，申辦輕鬆。

更推廣超商行動條碼繳款、銀行自動帳戶扣款等方式，減少紙張使用，將環保理念落實於每一個業務推展的細節中，與客戶齊心協力減碳、參與愛地球行動，貫徹ESG理念與社會責任，實現2050淨零碳排的全球目標。