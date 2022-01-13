加拿大35歲饒舌歌手德瑞克（Drake）過去曾在電視劇《迪格拉絲中學的下一代》中演出而打開知名度，之後更推出多首暢銷單曲而大受粉絲的喜愛。而先前曾因一夜情而多出一位私生子的他，近日傳出避免發生類似案件，與一名網友出遊並發生關係時，竟在保險套中加入辣椒讓女方因此下體受傷。

德瑞克過去與流行樂天后蕾哈娜（Rihanna）愛得高調，甚至曾公開表示「只愛蕾哈娜一人」，沒想到在他們交往期間德瑞克就被八卦媒體拍到與A片女星索菲（Sophie Brussaux）交往，女方當時還已經懷孕，而德瑞克卻試圖想要放棄這個小孩，勸說索菲墮胎，但索菲最後仍堅持生下這個男寶寶「Adonis」，而這段心碎的經歷也曾被蕾哈娜寫進歌中。

德瑞克之後也在單曲《Emotionless》歌詞裡承認自己有一個孩子，但為了保護孩子隱私才隱瞞此事；另外又在單曲《March 14》歌詞中透露，孩子是他與有過幾夜情的對象於2017年10月時所生的並沒有真的交往，但他會給予孩子經濟上的資助。

經過此事後德瑞克也學到教訓，為了避免再多一位「私生子」，根據外國媒體報導日前他與一名網友私約出遊時，兩人也在當晚發生性關係，完事後德瑞克避免又被「偷精生子」，進浴室清理時他便偷偷將保險套灌入辣椒醬並將其丟入垃圾桶中，網紅隨後也跟進了浴室並將保險套從垃圾桶中翻出倒入陰道中，沒想到卻因此灼傷私密處，氣得她決定向德瑞克提出蓄意傷害的告訴。

而此事件雖然在網路上迅速延燒，但也有人發現其內容來源不是大型的主流媒體，而且內容也沒有經過證實，因此不少人都認為這只是虛構事件，還有人將德瑞克隨身帶著辣椒醬的梗圖放到網路上瘋傳。