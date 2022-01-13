今年首批AZ疫苗將於今天下午抵台，共146.15萬劑，效期至2022年5月31日。目前我國向阿斯特捷利康公司簽署1000萬劑疫苗合約，截至今天已全數到貨。

中央流行疫情指揮中心今(13)日表示，AstraZeneca疫苗約146.15萬劑預定於今日下午抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

指揮中心指出，該中心係於2020年10月30日與臺灣阿斯特捷利康公司簽署1,000萬劑COVID-19疫苗供應合約，截至今日1,000萬劑已全數到貨，分別為2021年3月3日11.71萬劑、7月7日62.65萬劑、7月15日56.07萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.48萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.55萬劑、9月10日45.84萬劑、9月17日64.15萬劑、9月30日65.68萬劑、10月13日136.08萬劑、11月4日14.25萬劑、11月6日59.41萬劑、11月19日67.57萬劑、12月21日73.84萬劑，及本次提供第十六批146.15萬劑疫苗。

本次提供的疫苗係為多劑型包裝(每瓶10人份)，需存放於2-8℃的環境，本批效期至2022年5月31日。