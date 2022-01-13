國內今天新增51例境外移入新冠確診個案，分別為落地採檢24例以及居家隔離採檢27例，其中長程航班落地採檢，今早共有4班飛機抵台，入境人數180人，14人陽性，今早確診的比例為7.78%。

指揮官陳時中表示，今早有4班飛機抵台，入境人數180人，14人陽性，今早確診的比例7.78%。昨日則有8航班抵台，共430人入境，其中24人陽性，確診比例為5.58%。

至於明天入境人數，指揮中心表示，明天人數最多4200多人，後天3900多人，接下來會陸續調降，這幾天邊境壓力很大。

桃機前進指揮所指揮官王必勝今早表示，今天舊金山回來的BR-17航班有82個乘客10個確診，陽性率12.2％是目前今天最高的，早上4個航班，有3班從開始採檢到第一批旅客放行，都已經在一小時內放行，只有一個航班超過一小時，之後會研議，再精進這個流程，儘量不要讓旅客等待太久。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為17例男性、28例女性、6例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(28例)、越南(3例)、法國、澳大利亞、菲律賓及英國(各2例)、阿拉伯聯合大公國、哥斯大黎加、瓜地馬拉、印尼、德國、孟加拉、丹麥、印度及義大利(各1例)移入；另3例調查中。入境日介於去(2021)年12月29日至今(2022)年1月12日。

指揮中心表示，今日新增1例死亡個案(案16906)，為50多歲本國籍男性，具慢性病史；去年12月於越南確診，當月17日由國際緊急醫療專機從越南接運返國住院隔離治療，今年1月9日死亡。