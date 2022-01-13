澳洲周四通報的新冠病毒單日新增確診數再創新高記錄，Omicron疫情失控亦導致住院率升高，但由於感染人數激增使供應鏈問題雪上加霜，澳洲政府仍不得不對更多人員放寬隔離規定。

自疫情爆發以來，澳洲累計確診數達到近140萬例，但在過去短短兩周即通報告了將近100萬例。雖然Omicron變種病毒快速擴散，但在防疫限制措施不增反減的情況下，澳洲人似乎也慢慢適應了與病毒共存的生活。

周四截至目前為止，包括1月初病例的校正回歸，澳洲通報的新增病例超過14.7萬人，其中約9.2萬例出現在人口最多的新南威爾斯州。

隨著染疫人數不斷爆增，目前住院和加護病房患者亦創下新高，但澳洲政府此前已表示該國的醫療系統能應付持續增加的患者。

澳洲周四通報53個染疫死亡病例，其中新南威爾斯占22例，再創新高，但這一波Omicron疫情的死亡率仍然低於先前幾波。

為了緩解供應鏈壓力，澳洲人口第二多的維多利亞州政府周四免除更多密切接觸者的隔離要求，緊急服務、教育和交通運輸部門的工作人員如果沒有症狀，就可以重返工作崗位，不需要進行隔離。

目前澳洲超過92%的16歲以上人口已經完整接種新冠疫苖，第三劑接種率也持續在提升。