韓國豪車品牌Genesis於13日表示，在新車款到位之後，2022年銷售量將以年增10%為目標前進。

13日發表全新第2代G90的Genesis，計畫在2022一整年，全球可望賣出22萬輛，高於2021年的20萬輛。同時，在產線優化，以及加入更多休旅車款生力軍之下，Genesis表示，自己已打入全球前10大豪車品牌內，且超越本田汽車的Acura，以及日產汽車的Infiniti。

這輛全新的G90大型豪華房車，準備先在韓國國內上市，在2022年期間，也會陸續推廣到美國、歐洲以及中國等市場。Genesis計畫在2022年售出約2萬輛G90，並計畫在全球豪華大型車占有率，從2021年的3.1%提高至2023年的8.6%。

這輛可4輪驅動的G90，是繼2018年改款後的全新車型，搭載3.5公升渦輪增壓汽油引擎以及8速自動變速箱。新的G90售價9100萬韓元，約7.6萬美元，但車身較長的長軸版賣1.66億韓元。根據車主選用不同配備，車價也提升至1.3億韓元與1.8億韓元。

至於純電的G90何時可以看到，Genesis表示目前並沒有發行的計畫。

Genesis誇下海口，要把G90的競爭對手，鎖定在賓士的S-Class，以及BMW的大7車系。Genesis的車系包括電動GV60、GV80和GV70休旅以及G90、G80、G80電動車和G70房車。