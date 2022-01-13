聯邦銀群聚破口找到了？ 居服員在櫃檯講電話脫口罩

今日本土增加14例，分別為10名桃園市中壢區聯邦銀行健行分行、1行員家人、2名為居服員乾妹妹家人，以及1名北市聯醫護理人員。其中聯邦銀行行員遭居服員傳染，造成13名行員染疫，疫情指揮官陳時中表示，透過該分行內部監視器發現，確診居服員在等候時曾拿下口罩講電話。

陳時中指出，聯邦銀行群聚部分，承辦確診居服員開戶的銀行行員為案17630，居服員在分行待了1個小時，和該行員有近距離接觸，該名行員期間有全程配戴口罩，但在疫調時，透過分行監視器發現，確診的居服員在承辦或等候時，為了脫口罩而將口罩拿下來，是否是這樣才傳染開，是一個重要的線索。

陳時中強調，從物品接觸，造成傳染也不是沒有這個可能，脫口罩只是一個可能，Omicron傳播力很強很難說一種方式就可以擋下來，只能說比例降低，不能說只有一個方法就把所有傳播可能性斷掉，多重方法保護自己是有必要的。

陳時中表示，聯邦銀行健行分行，1、2、3樓辦公區都有行員確診，他們在1月7日有辦尾牙，區域相對和其他客人有區隔開，不過桃園市政府有在當天用餐者展開疫調。而承辦業務的銀行員案17630的家人案17735今天也確診。

陳時中說，銀行的承辦人員案17630是銀行群聚案的重中之重，13人陽性，剩下17人行員與個案家人59名都已經送到集中檢疫所隔離，另外，檢驗陰性者，桃園市政府已經對陰性者職員家人採取在家中預防性隔離5天。

因為到銀行辦理開戶、洽公等，都需要填寫完整的資料，目前已透過實聯制發送3013封簡訊，並召回相關接觸者採檢，其個案小孩在學校，學校的小孩採檢未完成預防性停課6所學校，社區採檢站也增加了共7間採檢站，希望附近居民都能盡量前往採檢。