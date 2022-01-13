台股今天金融及鋼鐵族群吸納盤面資金，為穩盤要角，收盤上漲61.53點，收18436.93點。台積電拉尾盤，小漲1元，法人指出，大立光、台積電法說會下午登場，有望釋利多，看好支撐台股指數，後市不看淡。

美股四大指數12日收紅，亞股則走跌。台股以18356.21點開出，指數高點上攻18459.73點，上漲超過80點，終場以18436.93點作收，上漲61.53點，成交金額新台幣2773.67億元。

觀察重要權值電子股，台積電、大立光法說會下午登場，台積電尾盤拉高，終場以661元作收，小漲1元；大立光平盤2375元作收；鴻海、聯電、聯發科股價收紅。

金融股表現強勢，成交比重約13%，族群指數續創24年新高，新光金、開發金、中信金、台新金表現量價齊揚。

雖越南河靜鋼廠12日宣布盤價連3個月下降，不過鋼鐵股逆勢走強，新鋼、第一銅以漲停價作收，中鋼集團股價走揚，中鋼、中鴻、中鋼構齊步收紅。

法人指出，大立光、台積電下午舉辦法說會，預期將捎來利多消息，有望支撐台股指數。

法人表示，台股目前中、長期均線仍為多頭排列，下檔有月線約18133點及萬八整數關卡雙重支撐，加上外資回補台股，後市不看淡，投資人可聚焦基本面展望佳、股價基期相對低族群。（編輯：黃國倫）1110113