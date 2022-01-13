大陸交通運輸部微信公眾號13日消息，Omicron入侵「首都護城河」天津，直逼北京，大陸國務院聯防聯控機制綜合組交通管控與運輸保障專班近日印發《關於做好天津市應對新冠肺炎疫情交通管控與運輸保障工作的通知》，全力做好天津市應對新冠肺炎疫情交通管控與運輸保障工作。天津即日起暫停公車、計程車、順風車等跨城業務。

《通知》指出，為科學精準實施通行管控，果斷切斷對外客運服務。天津市交通運輸主管部門要根據當地疫情防控領導機構部署要求，暫停省際道路客運班線服務和省際包車（含用於通勤的包車）備案業務，暫停公車、計程車（含網約車）和順風車等的跨城業務，並做好相關資訊發布工作。

《通知》表示，為強化城市客運防疫管理。天津市交通運輸主管部門要有針對性調整城市公共交通運輸組織方案，對途經封控區域的城市公共汽電車和軌道交通線路，採取甩站、繞行、區間營運等方式，切實降低疫情傳播風險。若中風險、高風險地區所在區縣採取全域社區（村）、單位封閉式管理措施，要及時暫停城市客運日常服務；待疫情得到有效控制，並報請當地聯防聯控機制批准後，有序恢復城市客運服務。

《通知》稱，為精準保障重點人員應急出行。做好組建重點人員應急運輸車隊各項準備工作，備齊備足車輛、司乘人員、防疫物資。要與當地衛生健康等部門建立溝通協調機制，精準摸排醫護人員等重點人群出行需求，科學制定重點人員應急運輸服務保障方案和社會面應急出行保障方案。若天津市進一步採取全域或部分區縣暫停城市客運的措施，要推動建立應急運輸車隊與市政部門、街道、社區、醫院等「點對點」聯絡對接機制，實行7×24小時值班值守，保障城市運行人員、防疫工作人員基本出行和人民群眾應急就醫出行。

《通知》要求，保障應急物資運輸暢通高效，規範設置疫情檢查站點。天津及北京、河北等周邊省分交通管控與運輸保障專班（以下簡稱交通專班）要在當地聯防聯控機制的統籌安排下，在駛出天津市的高速公路、普通國省道科學合理設置公路疫情防控檢查站點，原則上同一方向只設置一個檢查站點，嚴禁擅自在高速公路省界主線設置疫情防控檢查站點，不得擅自阻斷或者隔離高速公路、國省幹線和農村公路。

《通知》強調，要做好進出京津應急物資運輸車輛通行保障。天津市交通專班要會同發展改革、工業和資訊化、商務、農業農村等部門建立完善應急物資（包括醫療防控物資、鮮活農產品、重點生產生活物資、能源物資、郵政快遞等各類重點物資）運輸車輛通行證管理制度，向社會公布《進出天津市疫情防控應急物資運輸車輛通行證》（通行證）辦理條件及辦理程序。疫情期間對於來自天津市的應急物資運輸車輛，各地公路疫情防控檢查站點在司乘人員體溫檢測正常、持有48小時內核酸檢測陰性證明、健康碼和行程碼為綠色、並持有《通行證》的條件下，保障順暢通行。要依託高速公路服務區、「司機之家」等場所增設流動核酸檢測點，為貨車司機等應急物資運輸保障人員開展核酸檢測提供便利。在具備條件的線路推動實施固定人員、固定車輛的閉環管理。