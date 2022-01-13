李靚蕾日前控訴王力宏帶3名陌生男子闖進吾疆住處，還刻意用氣球擋住監控鏡頭，不讓她發現他帶來的3男，完全是居心叵測，更拋出鐵證直指王力宏買網軍帶風向，對此，大陸作家寒珠在微博發文直指李靚蕾目前最該做的事，就是「與王力宏切割」。

大陸作家寒珠表示李靚蕾把王力宏渣男一面公諸於世後，等同讓男方名聲及事業跌至谷底，兩人勢必成為仇視關係，因此王力宏道歉只是想「息事寧人」，認為李靚蕾怎能指望他能變回從前的好爸爸「一個人回家看孩子」，由於兩人並非是一般夫妻吵架，恐怕「動輒就是損失幾億可能喪命的風險，不是說你口頭強調不要錢就行。」

大陸作家寒珠喊話李靚蕾快點切割王力宏。（微博）

寒珠強調「王力宏不可能一人去見小孩，李靚蕾也不能單獨見他，因為這對雙方來說都是危險的事」，接著喊話李靚蕾趕緊將財產分割清楚且撇清關係，把孩子撫養探視問題用法律確定下來，畢竟繼續打輿論戰是沒用，到時言多必失，網友也無法幫忙挽回關係。

王力宏經紀公司今（13日）發出律師聲明，表示是律師建議他在沒有其他成人陪同下不可與李靚蕾相處，如今李靚蕾將這場離婚變成虛構、惡意的抹黑，對此李靚蕾拋出證據，直指王力宏公司先前花錢買網軍鐵證，約台幣1800元幫父親的的詩加上2萬個讚和200個好評，引來網友朝聖。