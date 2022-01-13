台灣虎航董事長陳漢銘（中）表示，公司做好萬全準備，迎接旅遊市場回溫。（陳祐誠攝）

全球新冠肺炎疫情導致多家航空公司關門，台灣虎航成為全球唯一仍在用虎航的品牌，公司快速調整營運，挺過2年的疫情海嘯，而隨著虎年本命年即將到來，台虎推出「虎虎生風」彩繪機，過年期間就能在空中看到它的身影，也像徵台虎要在虎年展翅高飛。

台灣虎航成立滿7年，首次迎來虎年，為紀念這別具意義的一年，公司邀請董陽孜老師為台灣虎航創作「虎虎生風」4字，並將其彩繪在機身編號B-50015的航機上，藉由「虎虎生風」向世人宣示台灣虎航放眼未來的自我期許及雄心壯志。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，隨著各國疫苗施打率提升，邊境可望逐漸開放，台灣虎航已做好復航的準備。他說，自己已報名機師培訓課程，準備考取自用駕駛員執照（Private Pilot License，PPL）精進航空專業知識，對未來營運策略能有助益。

陳漢銘形容，2年的疫情衝擊，就像老天下了一場大雨，台灣虎航是沒有傘的孩子，只能往前拼命跑，一邊要懂得躲雨、閃雨，避免全身淋濕。台虎1架貨機都沒有，只能羨慕這麼大的貨量由其他業者載運，也沒有轉投資項目或多餘資金，幸好有700多名有活力的員工奮勇向前。

台灣虎航2021年迎來2架A320neo新機，並向欣丰虎航正式購回「台灣虎航」品牌所有權，成為全世界唯一使用此品牌的航空公司，為台灣虎航的品牌聲量再加分。

陳漢銘表示，低成本航空的特性，就是能租的就不花錢買，公司沒有自己的接駁巴士、VIP酒廊與多餘的固定設備，連辦公室都是租的，雖然飛日本15個航點，但沒有派駐任何一名同仁，公司有13架航機，透過650人就能操辦，這是低成本航空特性，在旅遊市場恢復後，公司仍會以這種精神應對。

台灣虎航去年11月17日開賣2021冬季班表部分航線，包括桃園－澳門、桃園－東京成田、桃園－大阪關西及桃園－首爾仁川，宣布重返天際，並於12月28日向台灣證券交易所申請有價證券上市，為解封做萬全準備。