Omicron攻進醫院！北市聯醫中興院區近期爆出院內感染，累計2護理師、1護理師男友確診，昨仁愛院區也傳出疫情。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今公布最新疫調，中興院區的2名護理師都感染Omicron，與其中1人曾照顧的確診者相同，研判是照顧的過程感染，是國內首起Omicron院內感染。至於仁愛院區，則新增1名護理師確診，25名同單位接觸者都被送往集中檢疫所，專責病房將在清消一段時間後再使用。

北市聯醫中興院區至今累計2位護理師（案17570、17571）、1護理師男友（案17572）確診，其中的男友在信義區餐酒館擔任廚師一職，沒有新增個案，今發現2名護理師定序相同，和17570曾照顧的感染者相同。

張上淳今公布最新疫調，案171570曾照顧5名確診者，其中4人定序為Omicron，其中1人定序與護理師相同，研判是照顧過程感染，而護理師男友案17572仍在定序中。目前為止，個案的接觸者、社區擴大採檢都沒有新增個案。2人狀況良好，發燒的已經退燒，沒有什麼特別症狀。

另外，昨北市聯醫仁愛院區再增1護理師確診（案17701），張上淳表示，個案為專責病房護理師，曾照顧過確診者、接種2劑疫苗。護理師在1月11日施打追加劑後，下午就發燒、流鼻水、肌肉酸痛、喉嚨痛，隔日一早就採檢，下午檢出陽性，Ct值16。

張上淳表示，護理師確診後，醫院也緊急應變，匡列、採檢、隔離接觸者，共匡列25人。友人、租房的對象也採檢，一部分還在檢驗中，一部分是陰性。由於個案在醫院去過便利商店，員工、採檢站的同仁也都採檢，屬於非密切接觸者的採檢，目前為止39人中有3人待採，其他都是陰性。這家醫院對病房、護理站及其他環境都做了採檢，都是陰性。

針對此案，除了25人單位同仁送到檢疫所外，其他病人都轉到其他的空病房，由新的團隊照顧，原來的專責病房會做清消，一段時間後再使用，目前仁愛醫院只有單一個案，還沒有傳出去的傾向。