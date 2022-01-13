潭美托嬰中心開幕，今起開放線上登記。（北市社會局提供／楊亞璇台北傳真）

潭美托嬰中心開幕，今起開放線上登記。（北市社會局提供／楊亞璇台北傳真）

潭美托嬰中心開幕，今起開放線上登記。（北市社會局提供／楊亞璇台北傳真）

潭美托嬰中心開幕，今起開放線上登記。（北市社會局提供／楊亞璇台北傳真）

潭美托嬰中心開幕，今起開放線上登記。（北市社會局提供／楊亞璇台北傳真）

台北市政府修整舊潭美國小為台北市東區社福園區，潭美舊校舍改建後將東區社福資源園內，舊校舍的規畫校區位於一樓的「潭美托嬰中心」為內湖區第4處公辦民營托嬰中心，可收托45名幼兒，13日歡慶開幕。13日上午9時起至19日下午5時整於台北市政府社會局網站開放線上招生登記，2月14日起分梯收托。

社會局指出，其中舊校舍三樓規畫為「銀髮服務新創活力中心」，還有社區據點及日照中心，與托嬰中心及一旁的幼兒園作為青銀共融最佳典範，讓長者活躍老化、老幼共學的理念實踐於此，打造整合社福資源的快樂天地。

社會局周榆修局長表示，內湖區為12行政區中新生兒數第1高的行政區，社會局一直努力找校園餘裕或其他場館空間，現在第4處大公托開幕，是唯一有4處大公托的行政區，希望提供給家長更有善的托育環境，大家能夠放心生養。

潭美托嬰中心收托條件為設籍北市滿2足月至未滿2足歲嬰幼兒，且父母雙方設籍於本市滿6個月以上；每童每月月費1萬1000元。13日上午9時起至19日下午5時整於台北市政府社會局網站開放線上招生登記；21日下午2時整辦理線上直播抽籤並於社會局網站公告抽籤結果；2月14日起分梯收托。

開放參觀日為13日下午1時30分至下午5時、14日至19日上午9時至下午5時；另招生說明會為14日下午7時、15日上午10時整於潭美托嬰中心，歡迎家長於開放時間蒞臨參觀。(潭美托嬰中心地址：台北市內湖區新明路22號，電話：2792-6383、2792-6238)。

社會局表示，截至今年1月，北市共建置80處公共托嬰設施，含25家公辦民營托嬰中心「大公托」及55處社區公共托育家園「小家園」，共可收托1700位2歲以下嬰幼兒。北市府未來將持續營造優質平價、社區化與近便性之公共托嬰服務目標，提供市民均質優良的公辦托嬰中心及社區公共托育家園，建立完善的公共托育與準公共化托育服務與居家托育人員、保母，為北市家長們減輕養育負擔。