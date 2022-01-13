金融股成為本周台股中的「飆股」，4個交易日的周漲幅達5.96%。金融類股指數今天又再創亞洲金融風暴以來新高，指數站上1829.18，類股指數連5個交易日收紅K，成交比重也拉高到13%。今天的金融飆股集中在具有壽險題材且評價偏低個股，包括成交張數逾57萬張的新光金(2888)、以及成交張數逾10萬張的中信金(2891)、台新金(2887)、開發金(2883)、國泰金(2882)等。

台新金(2887)去年累計稅後純益達203億元，年成長40.1%，累計EPS達1.63元。新光金去年全年稅後純益224.86億、年增56.8%，累計每股稅後純益1.65元，破歷史紀錄。台新金今天收盤價為20.5元，而新光金收盤價為11.95元，2檔個股今天漲幅都逾5%，由於去年獲利互別苗頭，是否會引發新光金的追價效應受矚目。而外資近4個交易日買超第一名也是新光金。

法人指出，美國聯準會（Fed）宣布可能加快升息腳步，同時變種新冠肺炎病毒Omicron持續肆虐，引發近期金融市場動盪不安，今年來漲多的股市紛紛高檔拉回修正，尤其是科技類股，但相較金融股卻成為市場避風港。

永豐金證券去年積極推動「豐存股」台美雙市場存股平台，以台股100元、美股1股即可存股的市場最低門檻，吸引年輕投資人，成為熱門存股平台，交易月月成長，台美雙市場每月存股扣款金額也順勢突破10億台幣。而根據豐存股2021年台股年度熱門排行榜分析，前10名的存股標的中，有3檔金融股入列包括:兆豐金(2886)、玉山金(2884)和第一金(2892)。而上述3檔金融股去年全年的EPS分別為1.89元，1.54元和1.52元。