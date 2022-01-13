疫情重創航空業，不過，台灣虎航(6757)仍舊積極進行機隊汰舊換新。台灣虎航董事長陳漢銘表示，自2021年8月台灣虎航引進第二架A320 neo後，2021年至2027年預計將引進15架A320 neo，包括租機8架及購機7架；2023～2027年預計將汰換現有11架A320機隊，平均機齡將從5.6年降至3.5年。台灣虎航已於2021年12月28日向台灣證券交易所申請上市，預計農曆年後可望排上審議會。

台灣虎航於2014年9月26日開航，是我國第一且唯一的低成本航空公司，航點遍布日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓等多個國家，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空公司。

邁入2022年，迎來台灣虎航開航後的第一個「虎」年。為了紀念這別具意義的一年，特別邀請董陽孜老師為台灣虎航親自創作「虎虎生風」四字，並將其彩繪在機身編號B-50015的航機上；此次合作，不僅是董老師的藝術作品首次躍然於飛機機身的巨幅創作，更藉由「虎虎生風」四字，向世人宣示台灣虎航放眼未來的自我期許及雄心壯志。

陳漢銘不只帶領台灣虎航重返天際，本人正式報名機師培訓課程，準備考取自用駕駛員執照(Private Pilot License PPL)，藉此精進航空相關的專業知識，對於未來在營運策略上也能有如虎添翼的助益。

過去2年來，台灣虎航除了2021年迎來兩架A320neo新機，也考量企業永續經營及品牌效益，向欣丰虎航正式購回「台灣虎航」品牌所有權，成為全世界唯一使用此品牌的航空公司，為台灣虎航的品牌聲量再加分。而在審慎評估各國疫情已逐漸獲得控制後，2021年11月17日開賣2021冬季班表部分航線，包括桃園-澳門、桃園-東京成田、桃園-大阪關西及桃園-首爾仁川，宣布重返天際。