金管會今（13）日舉行2022年新春記者會，主委黃天牧致詞時表示，台灣金融業2021年獲利表現雖亮眼，但未來仍有難以預測風險，因此更應居安思危。金管會將循序擘劃各項政策措施，持續推動「以價值為基礎的金融」。

黃天牧表示，2021年台灣金融業資本結構與資產品質健全，整體獲利亦創新高，是各金融機構努力耕耘的成果。但未來仍有國際政經金融情勢及疫情變化等難以預測的風險，無論是監理機關或金融機構都不可輕忽自滿，更應該居安思危。

黃天牧指出，應秉持謹慎謙虛的態度未雨綢繆，積累面對逆境時風險承擔能力，強化因應突發事故或變局的韌性。同時，在因應高齡化、氣候變遷、科技發展及貧富差距等趨勢下，也應了解社會大眾對誠信道德及公平正義已有更高期待。

黃天牧強調，金融機構除了應重視公司治理、法遵及內控外，在經營策略及運作過程中對誠信文化、環境永續、社會公益與弱勢族群的關懷等公共價值的實踐，與獲利能力同樣重要，也是他以往強調推動的「以價值為基礎的金融」。

展望2022年，微軟創辦人比爾蓋茲去年底表達對今年的樂觀，但也憂心人們對政府的不信任將成為挑戰。黃天牧認為，無論政府部門施政或金融機構經營，均是以社會大眾的信任為基礎，信任難建立但易失去、容不得輕慢，要隨時在金融監理的工作上惕勵自省。

黃天牧表示，金管會在新的一年將競競業業、宏觀遠慮，循序擘劃推動各項政策措施，持續建構社會大眾的信賴與尊重。也期許金融業能誠信經營、行穩致遠，扮演好負責任的企業公民，成為創造設為福祉的正向力量。