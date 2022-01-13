桃園各地社區接種站排隊人潮看不到盡頭。(呂筱蟬攝)

桃園各地社區接種站排隊人潮看不到盡頭。(呂筱蟬攝)

桃園市37個疫苗接種站啟用，13日一早民眾頂著寒風大排長龍，甚至有不少站民眾前胸貼後背排隊，只為搶到一張號碼牌，也有人痛批這是另類的大群聚。桃園市長鄭文燦下午視察慈濟中壢靜思堂接種站，表示因為民眾不用預約，要排隊很正常，目前疫苗量是充足的請民眾不用擔心。

鄭文燦說，隨到隨打是民眾不用上網預約，所以要排隊，也不可能1小時就打1萬人，早上各接種站打了很多，平均都是800人以上，是平常2倍以上的數量，主要桃園市要在1922上線之前先開設社區接種站，讓民眾比較就近方便接種，也感謝絕大多數民眾都很體諒，請大家多到1922去預約，這周日也會開設部分的社區接種站。

他說，全國也是桃園開設37個社區接種站最多，主要是希望提高民眾接種意願，分擔醫院、診所與衛生所的壓力，事實上桃園市也有217家醫院和診所可以做疫苗預約，請民眾也多預約，而1922是從1月15日早上10點至16日中午12點，民眾可以上網進行疫苗預約，而現在疫苗是充足的請民眾放心。他也說，因為今天是施打莫德納的第一天，所以人數比較多，請民眾要有耐心，醫療團隊很用心也打得很快。

市府副發言人吳安琪則說，全市37個接種站單日最高接種量能加總就是1.5萬劑，然而全桃園符合施打第三劑疫苗的有68萬人，不可能一天就消耗這麼多想來打疫苗的人，而近期桃園市疫情較為嚴重，民眾才會蜂湧到社區接種站，隨到隨打意思是不用上網預約，並非到接種站馬上就能打到疫苗，除建議民眾可分流至醫療院所施打外，也要呼籲民眾勿恐慌，目前疫苗數量絕對充足。