新豐鄉鳳坑漁港大改造，150公尺長的漁澳，規畫設置水域活動區、水域活動廣場及緩衝區。（羅浚濱攝）

新豐鄉廢棄的鳳坑漁港，有很像紅豆餅的防波堤，成為打卡拍照的祕境，縣府為翻轉竹縣海線，辦理「鳳坑濱岸水域遊憩區服務設施整備工程」，13日動工封閉港區施工，預計年底打造完成全新的鳳漁港，才能進入拍攝美景。

鳳坑漁港有長150公尺的漁澳，規畫單位分成三段，近岸設置漁澳水域活動區，中段為填沙成沙灘設置水域活動廣場，近海部分則做為漲退潮的緩衝區，同時北側的淨水區可連接紅樹林步道，與紅毛港遊憩區串連。

縣長楊文科說，新竹縣海岸線總長11.8公里，新豐鄉佔7公里，縣府要將漁港一一整治，鳳坑漁港閒置多年，但保留很美的風景秘境，假日時很多遊客都慕名而來，縣府爭取到經費，將重新規畫活化漁港，讓更多人來遊玩，相信鳳坑將成為竹縣海岸線重要里程碑。

楊文科期盼未來整體綠色海岸線能夠串連，讓大家看到海岸周邊開發計畫新願景，打造海岸觀光遊憩資源，也提升當地生活品質。

交旅處長游志祥說，鳳坑漁港重新改造將設置水域活動區及活動廣場，改善生態步道環境串聯紅毛港紅樹林木棧道，並新建廁所及淋浴空間，漁澳四周及延伸到「紅豆餅」防波堤的堤岸，將全部重新設置舖面，廠商已進行刨除並將封閉施工，請民眾不要冒險進入拍美照。

鳳坑濱岸水域遊憩區服務設施整備工程總經費4500萬元，交通部觀光局補助2430萬元，地方配合款2070萬元，預計年底完工，水域活動區將引進風帆等水域活動，靜態水域遊憩區及生態觀察將發展生態體驗旅遊，期打造鳳坑漁港成為新竹縣海路濱海遊憩的新景點。