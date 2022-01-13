新闢的第二行政中心未來將帶動新莊、三蘆等地區成為發展中心；第二行政中心基地面積約9668平方公尺，可提供約3萬2千坪辦公空間。（戴上容攝）

侯友宜13日主持新北第二行政中心開工動土典禮，新北市議員李翁月娥、王威元等人共同參加。（戴上容攝）

新北市府局處散布各地，加上為帶動大漢溪以北地區轉型，新北市政府在三重捷運先嗇宮站旁興建新北第二行政中心，新北市長侯友宜今13日主持開工動土典禮表示，新北第二行政中心可串聯板橋新板特區及新莊副都心，盼藉由三軸線三軸心翻轉新北，工程預計2026年12月完工。

侯友宜13日主持新北第二行政中心開工動土典禮，新北市議員李翁月娥、王威元等人共同參加。侯友宜表示，新北市以新店十四張到蘆南蘆北為南北端點，打造三條微笑曲線，板橋新板特區、新莊副都心與三重第二行政中心的三大軸心，推動整體開發。

侯友宜說，新北市過去仰賴板橋新板特區帶動溪南發展，而新闢的第二行政中心未來將帶動新莊、三蘆等地區成為發展中心；第二行政中心基地面積約9668平方公尺，可提供約3萬2千坪辦公空間。

侯友宜說，未來不僅有多局處搬遷至此，還有交控中心、110指揮系統及EOC進駐，以最新科技提升防災、救災效能，另也將會有市民廣場、公園及1至6樓空間提供民眾使用，並開闢公共停車場，供990輛汽車及3000輛機車停放。

秘書處表示，第二行政中心整體建築工程由國巨投資股份有限公司興建移交，在建築結構上提升耐震係數，當重大災害發生時能提供行政支援。大樓外觀則邀請日本建築大師丹下憲孝設計，以取得黃金級綠建築及銅級智慧建築為目標，營運階段則朝向碳中和努力。

工務局長詹榮鋒補充，新北第二行政中心一案由市府與開發單位合作，透過都市計畫變更，回饋公益空間及可建築用地方式，捐建第二行政中心辦公大樓，包括市民廣場、公園及重新路五段串聯至環河路的24公尺計畫道路。