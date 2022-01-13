2021年金融業稅前獲利破9千億元，創歷史新高，但金管會主委黃天牧13日提醒金融業者不可輕忽自滿，更應該「居安思危」，強調目前仍有國際政治經濟金融情勢及疫情變化等難以預測的風險，金管會及金融業者應秉持謹慎謙虛的態度，未雨綢繆，強化因應突發事故或變局的韌性。

金管會13日舉行新春記者會，揭露2021年前11月金融業稅前獲利達9090億元，較前年成長34.5％，且創下史上獲利新高，同時，金融業資產品質亦有提升，如本國銀行資本適足率到去年11月達14.82％、逾放比降到0.19％，備抵呆帳覆蓋率達729.44％；壽險業資本適足率達329.45％、淨值比達8.7％，產險資本適足率則有478.96％、淨值比則有34.99％，都算極高水準。

2022年金管會立下的願景即「永續發展、生生不息」，結創新之果實，潤金融之沃土、植誠信之根基、塑韌性之軀幹、形成長之枝枒、成普惠之福蔭。

金管會2022年六大施政重點，即推動永續發展、發展金融科技及強化資安、提升資本市場效能、促進普惠金融、是升金融韌性、強化權益保護。

黃天牧表示，在因應高齡化、氣候變遷、科技發展及貧富差距等趨勢下，金管會及金融業應瞭解社會大眾對誠信道德及公平正義已有更高的期待，金融機構除了應重視公司治理、法令遵循及內部控制外，在經營策略及運作過程中對誠信文化、環境永續、社會公義與弱勢族群的關懷等公共價值的實踐，和獲利能力同樣重要，這就是其以往強調推動的以價值為基礎的金融（Value-Based Finance）。

黃天牧提及微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年底表達對2022年樂觀，但也憂心人們對政府的不信任，將成為2022年的挑戰。「患生於所忽，禍起於細微」，無論政府部門施政或金融機構經營，都是以社會大眾的信任為基礎，信任難建立但易失去，容不得輕慢。

所謂「千里之堤，潰於蟻穴」，黃天牧強調要隨時在金融監理的工作上惕勵自省。新的一年，金管會將兢兢業業、宏觀遠慮，循序擘劃推動各項政策措施，持續建構誠信、韌性、創新、永續、包容的金融市場，期望獲得社會大眾的信賴與尊重。他也期許金融業能誠信經營，行穩致遠，扮演好負責任的企業公民，成為創造社會福祉的正向力量。