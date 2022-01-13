今天是故總統蔣經國逝世34周年的紀念，國民黨主席朱立倫表示，今天也是他回鍋擔任黨主席的第100天，他會竭盡所能，與所有在野力量「協力圖強」，農曆年後展開2022大選的提名工作，以連結社會、得到中間選民與年輕世代認同為依歸，找出最有戰力的候選人。

朱立倫表示，他今天也向蔣經國報告，國民黨除了重建駐美代表處，要讓國民黨的聲音被世界聽見，國民黨即將推出「新世代青年學苑」、「國安兵推營」、「中山獎學金」及「孫運璿獎學金」。

迎戰年底九合一大選，朱立倫說，在擴大參與的同時，他仍會擔起所有責任，除了尋找與協調最佳人選，也會為所有黨籍縣市首長、市議員候選人，提供充足的陸戰和空戰資源，既擔任前線將士最堅實的後盾，也會在第一線帶頭來拼。

朱立倫表示，所有戰役的成敗責任、國民黨的振衰起敝，他必須一肩扛起，贏得2022，2024才能藍天再現，讓辛苦防疫、在貧富差距惡化下奮鬥的每一位民眾，願意重新信任、託付國民黨。

朱立倫透露，他一生最引以為榮的回憶，就是當年在成功嶺結訓得到第1名，並獲得蔣經國召見。這段時間，常常自我反省、反思，的確辜負了蔣經國給他的期許與勉勵。

談到兩岸情勢，朱立倫說，如今面對世局與時勢的改變，如何繼續捍衛「中華民國🇹🇼民主自由」的核心價值，守護台海和平與繁榮，國民黨要提出台灣民眾與區域各方可以認同的新論述來應對。