中華職棒證實台灣鋼鐵於12日拜會聯盟，中職也做出回應，台鋼集團也展現高度誠意與興趣，雙方相談甚歡，對於有意願投入中華職棒這個大家庭的企業，聯盟都保持著正面與開放的態度。

去年中信兄弟奪冠慶功晚宴上，董事長辜仲諒意外爆料台鋼集團想組新球隊的想法，他也支持台鋼集團的加入，在餐會間，蔡其昌也證實確有此事，但當時蔡其昌表示，台鋼那邊都還只是間接詢問，期待台鋼能夠正式拜會聯盟。

就在新的一年開始沒多久，就傳出台鋼集團正式向聯盟拜會的消息，台鋼方面主要是了解聯盟第6隊加盟辦法、雙方交換意見交流、正式拜會表達對聯盟的尊重與展現願意加盟的誠意。

對此聯盟也做出回應，中職表示，台鋼集團確實已來拜訪過會長蔡其昌與聯盟，雙方也就新球隊加盟資訊進行簡報討論，台鋼集團也展現高度誠意與興趣，雙方相談甚歡，對於有意願投入中華職棒這個大家庭的企業，聯盟都保持著正面與開放的態度。