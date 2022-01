紅遍1960年代的美國樂團「羅尼特組合」(The Ronettes)主唱蘿妮史派克特(Ronnie Spector)昨(12日)因不敵病魔辭世,享壽78歲。她生前留下眾多朗朗上口的金曲,其中最著名的《Be My Baby》橫跨近半世紀,YouYube點擊量已破2千7百萬。

根據外媒綜合報導,蘿妮史派克特的家族12日發出聲明證實噩耗:「我們摯愛的凡間天使,蘿妮,在短暫與癌症搏鬥後,今天安祥地離開人世。她快樂的聲音、俏皮的個性將永遠存在所有人心中。」

本名維洛尼卡葛林斐德(Veronica Greenfield)的蘿妮史派克特,是個獅子座寶寶,1943年8月10日出生於紐約西班牙哈林(Spanish Harlem),集結非裔母親和愛爾蘭裔父親的基因,外型美豔又狂野,年僅18歲便和姊姊愛絲黛班奈特(Estelle Bennett)和表妹內德拉塔利(Nedra Talley)組團「親愛的姐妹組合」(The Darling Sisters),後來成為現在看到的羅尼特組合。

The Ronettes - Be My Baby (Official Audio)

1960年代她們便走紅美國歌壇,以恨天高髮型、迷你裙和濃厚睫毛膏帶動時尚潮流,成為當時年輕女孩們爭相模仿的對象;音樂方面的代表作為《Be My Baby》、《Baby, I Love You》、《(The Best Part Of)Breaking Up》和《Walking in the Rain》等,其中《Walking in the Rain》還在1965年拿下格萊美獎,《Be My Baby》更在1999年被收錄在格萊美名人堂。值得一提的是,羅尼特組合是唯一與披頭四樂隊共同巡演的女子團體,2004年榮登聲樂組合名人堂、2007年進入搖滾名人堂。

感情方面,蘿妮史派克特有兩段婚姻,25歲嫁給搖滾界名製作人菲爾‧史佩克特(Phil Spector),6年後離婚;39歲再婚喬納森·格林菲爾德。