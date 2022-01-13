空軍嘉義基地編號6650的F-16V戰機，11日下午在嘉義縣東石外海的水溪靶場進行對地炸射訓練時，墜海失事，目前已打撈到不少戰機殘骸，但飛行員陳奕仍下落不明，昨天在北堤防外側土堤撿拾到戰機殘骸的東石鄭姓鄉民今天一早又發現疑似人的骨頭，軍方委託嘉義家畜疾病防治派員現場檢驗，確認為大型偶蹄類骨，且因為早已乾枯並無檢驗必要，證實為烏龍一場。

上午一度傳出有漁民撿到疑似飛行員人骨，軍方委託嘉義家畜疾病防治派員現場檢驗，確認為大型偶蹄類骨，且因為早已乾枯並無檢驗必要，證實為烏龍一場。(鄭姓漁民提供)

上午一度傳出有漁民撿到疑似飛行員人骨，軍方委託嘉義家畜疾病防治派員現場檢驗，確認為大型偶蹄類骨，且因為早已乾枯並無檢驗必要，證實為烏龍一場。(鄭姓漁民提供)

上午鄭姓漁民在北堤防外側發現該隊骨頭後，立即通報軍方，但因該骨頭上方並無附著肉等，是否為飛行員陳奕，軍方抱持懷疑態度，經檢視外表，並無任何附著物，但也不敢斷定，於是委託嘉義家畜疾病防治所檢驗。

嘉義家畜疾病防治所派人檢驗後，確認為大型偶蹄類骨，且為乾骨無檢驗必要，而非人腿，已於下午時由防疫所人員帶回處理。

嘉縣家畜所所長林珮如說，接獲通報指東石戰機失事地點附近有偶蹄目動物的骨頭，派員前往鑑定，確認是牛骨；另在現場還發現一隻死亡的豬隻，為防範非洲豬瘟，目前家畜所人員正遵循野外動物屍體處理流程，做好相關防護後採樣、現場焚燒掩埋、消毒。