台灣疫情升溫，境外確診飆升、本土案例也蠢蠢欲動，市場靜待台積電、大立光法說下，今指數陷入震盪，最高上漲逾80點後壓回，電子股成交比重下滑至不到6成，櫃買指數摜破季線，資金避險重回金融、防疫概念，尾盤在台積電拉高下，指數上漲61.53點、報在18436.93點，成交量為2773.67億元，日K連4紅，台股受續表現估計將反映兩大指標股法說，以及最新疫情發展。

今日電子股持續量縮，今日資金比重約5成4左右，聚焦台積電(2330)、大立光(3008)法說所釋出的消息，儘管市場看好台積電持續擴廠拚產能，但今股價在5日線附近震盪，尾盤拉高，小漲0.15%，反倒是帶動已成熟製程的聯電(2303)反彈上漲，漲幅近2%，大立光(3008)早盤一度拉高後，漲幅收斂，收在平盤。

電子族群零星點火，ABF載板供給的結構性短缺目前仍處於早期階段，外資看好未來需求成長更為看好，調升欣興(3037)買進評等、目標價調升至270元，激勵其收漲近1%；南電(8046)漲近3%。

再者，就是IC設計，今最大焦點就是華碩(2357)小金雞力智(6719)，喊話挑戰PMIC(電源管理IC)股王位置，蜜月行情一度大漲逾37%、股價最高達808元，終以800元作收。惟矽力-KY(6415)今陷入震盪，小跌作收，另外，指標股聯發科(2454)收漲1.3%，站回1100元。

傳產股中今有鋼鐵強勢表態，股價逆勢走強，新鋼(2032)、第一銅(2009)終場強鎖漲停，龍頭股中鋼(2002)上漲1.8%，中鋼構 (2013)大漲逾6%，聚亨(2022)、中鴻(2014)也分別大漲5%、4%，終場類股指數上漲逾1.8%。

金融股今為大盤撐盤要角，在疫情不確定性增加下，成為資金避風港，王道銀(2897)攻上漲停，新光金(2888)、台新金(2887)罕見大漲逾5%，旺旺保(2816)、國泰金(2882)也上漲逾4%。

分析師表示，大盤反彈連四天收紅K，技術面重新站回5日均線、10日均線，KD也向上扭轉，若接下來指數可以突破1月7長黑高點18444點，KD黃金交叉，有機會再度轉強創高。隨今日台積電與大立光法說同時登場，大盤轉強訊號也端看下午法說表現。另外，疫情、升息等變數持續，目前數短線震盪後有機會扭轉向上，持續留意風險管控。聚焦去年尚未大漲之權值股，且今年獲利仍成長之個股。