國泰台灣5G+ ETF(00881)、國泰費城半導體ETF(00830)、國泰股利精選30 ETF(00701)等多檔「息收聯盟」ETF將於1月18日除息，並於今日（1月13日）公告每單位實際配息金額，分別為：國泰台灣5G+ ETF(00881)0.59元現金股利、國泰費城半導體ETF(00830)2.80元現金股利、國泰股利精選30 ETF(00701)1.65元現金股利，投資人最晚只要在1月17日前持有或買進，皆可參與本次配息。

法人分析，國泰費城半導體ETF的年度配息來源來自海外股利及海外財產交易所得，依據最低稅負制基本稅額，這兩項都屬於最低稅負制的海外所得，而海外所得加計國內綜合所得淨額後，若未超過新台幣670萬元，就免課稅。

國泰股利精選30 ETF(00701)基金經理人蘇鼎宇表示，隨全球基本面持續改善，加上新興科技應用與數位轉型商機持續活絡，台灣出口連17個月正成長，在出口、投資及民間消費帶動下，主計處預估台灣2022年GDP將自3.69%大幅上修至4.15%，而科技股成長動能持續、非電族群亦有表現機會，00701在納入台積電(占比2成)後更添成長動能，同時成分股有4成為金融股，隨Fed升息步調加快，可望加大銀行業存貸利差，帶動獲利提升，加上2021年金融業獲利攀高，2022年配發的股利有望隨之提高，未來配息可期。整體來看，台股經濟基本面展望樂觀，近期呈高檔震盪走勢，建議投資人可拉長投資心態，利用定期定額方式建立長期存股領息部位。

美股部分，費城半導體指數去年漲幅位居美股四大指數之首，且屢創新高，2020年度創新高次數達40次，2021年度也有34次。國泰費城半導體ETF(00830)基金經理人游日傑表示，2010年以來，凡費城半導體指數回檔5%至10%，往後的3個月、6個月時間裡，平均勝率達9成，平均報酬率更達雙位數。根據研調機構IC Insights預期，2022年全球半導體產值可望達6806億美元規模，將創歷史新高紀錄，較去年增加11%，顯示半導體產業深具潛力，故短線回檔正是布局的好機會。

國泰投信提醒，投資人參與ETF配息時，應留意配息率並不代表ETF的報酬率，過去配息率也不代表未來配息率，且配息率也會因市場狀況及經理公司配息政策，使得每次配息金額有所不同，甚至有單次配息率衝高的情形。