光學鏡頭廠大立光(3008)公布2021年第4季財報，第4季合併毛利率為55.87%，季減3.46個百分點，年減8.57個百分點，再創2015年第3季以來新低，單季稅後盈餘為51.26億元，季減2.54%，單季每股盈餘為38.22元；累計2021年每股盈餘為139.13元。

大立光今天下午舉行法說會，由於缺料逐漸紓解，客戶拉貨動能延續，大立光2021年第4季合併營收為130.51億元，較第3季成長9%，年減15%，為2021年單季新高，單季營業毛利為72.91億元，季增2.6%，年減26%，單季合併毛利率為55.87%，季減3.46個百分點，年減8.57個百分點，單季營業淨利為59.89億元，季增3.77%，年減28.6%，單季營業淨利率為45.89%，季減2.29個百分點，年減8.96個百分點，稅前盈餘為62.58億元，季增2.57%，稅後盈餘為51.26億元，季減2.54%，年減26.25%，單季每股盈餘為38.22元。累計2021年合併營收為469.62億元，年減16%，營業毛利為281.52億元，年減25%，合併毛利率為59.95%，年減7.03個百分點，營業淨利為231.6億元，年減28%，營業淨利率為49.32%，年減7.94個百分點，稅前盈餘為230.2億元，年減27%，稅後盈餘為186.63億元，年減24%，每股盈餘為139.13元。

若以產品組合來看，2021年20M(百萬畫素)以上產品約占大立光營收10%到20%，10M(百萬畫素)以上產品約占50%到60%，8M以上約占0%到10%，其他產品約占20%到30%。