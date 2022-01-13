美國德州治療師里拉因提供運動禁藥給奧運選手使用，今天成為美國第一個依據反運動禁藥法被起訴的涉案者；里拉提供禁藥對象包括在東京奧運被停權的奈及利亞女子短跑選手奧哈巴雷。

美國司法部官員表示，居住在德州艾爾帕索（El Paso）、現年41歲的「自然療法」治療師里拉（Eric Lira）涉嫌「為貪腐目的」，提供禁藥給兩名東京奧運選手。

法新社報導，這是美國2020年實施「羅臣科夫法案」（Rodchenkov Act）以來首樁起訴案。美國當局依據此法得以起訴共謀國際運動禁藥詐欺案的涉嫌人。

美國這項反運動禁藥法案以俄羅斯吹哨者羅臣科夫（Grigory Rodchenkov）為名；羅臣科夫為俄國反禁藥實驗室前負責人，於2014年揭發俄運動員偷服禁藥醜聞。

美國檢察官署威廉斯（Damian Williams）表示，今天宣布起訴里拉，是對那些想玷污（奧林匹克）運動會並從中獲利的人發送出強有力訊息。

起訴書指出，本案依據調查結果起訴，調查發現涉案人提供奧運選手禁藥，諸如人體生長激素、紅血球生成素（erythropoietin，EPO）等。

調查人員說，里拉從中南美洲取得貼上錯誤標籤的人體生長激素、紅血球生成素及其他處方藥，將這些藥帶入美國，供運動員使用。

雖未指名道姓，起訴書明確詳述居住在佛州的奈及利亞籍短跑女將奧哈巴雷（Blessing Okagbare），據信是曾使用拉里提供禁藥的運動員之一。

奧哈巴雷在去年東京奧運女子100公尺短跑分組賽中以11秒05晉級，隨後藥檢中驗出人體生長激素，遭禁止參加女子100公尺賽跑準決賽。