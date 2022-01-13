台灣綠電比重去年底原本應該達到12%，但受到疫情影響，外藉技師不能來台施做，離岸風力發電的進度受到嚴重影響，綠電比重只達到5.5%。為了解離岸風力發電進度，財信傳媒董事長謝金河特地來到桃園觀音世紀鋼的施工現場，感受離岸風電水下基礎的震撼力；他認為，台積電陸續向沃旭、達德買綠電，顯見台灣在發展綠電道路上已是一條沒有回頭的路。

謝金河在臉書發文指出，自從台積電向沃旭包下兩座風場，購入920MW的綠電，2021年結束前，台積電又向達德買入1.2GW的綠電，台灣在發展綠電道路上已是一條沒有回頭的路。不過，萬事起頭難，台灣從火電走向氣電，到太陽能，離岸風力發電的路上並不順遂，這當中，世紀鋼董座賴文祥是在大家疑惑中闖出一片生機的代表。

謝金河表示，這次在觀音廠，特別來看鋼捲機的捲鋼技術及銲工的銲接技術，走進施做現場，碩大的圓形柱體呈現在眼前，工人在柱體內施工，顯得十分渺小。賴董說世紀鋼已有十幾部捲鋼機，要把平板的鋼板捲成圓柱體，需要很高的技術，而且，銲工的作業更是重要，因為，水下基礎工程要放入海底25年，要承受海水，海浪的侵蝕，如果電銲技術不夠，整座離等風電的工程就可能報廢。

世紀鋼特別和丹麥的投資方合作設立銲接學校，這是未來非常吃香的高所得行業，賴董說，技術熟練的銲工一天日薪2萬台幣。世紀鋼的單椿式水下工程Monopile）及套管式水下工程（Jacket）進度都超前。

謝金河提到，賴董自稱沒有讀書，他從鐵皮屋頂起家，然後跨入晶圓廠的建廠，如今再跨入一生從未經歷過的離岸風電水下基礎，他說他是台灣土狗。這也是賴董的本色，台灣土狗能拚、肯拚！