國民黨連敗！朱立倫該下台嗎？ 洪秀柱反問一句

國民黨再次經歷敗選後，黨內掀起檢討聲浪。國民黨主席朱立倫的責任問題引發討論，他昨在臉書表示，面對台中二選區補選，以及中正萬華罷免的失利，所有的失敗責難，「我必須、也一定一肩扛起」。對此，前國民黨主席洪秀柱今(13日)被問及相關問題時表示，我只請問大家一句話，「今年馬上要地方選舉，難道還要在內部為主席選舉再鬧一次選你選我、四分五裂情形？若這樣選出一人一定必勝？那就這樣做，但要仔細思考，時間對國民黨不利」。

被問及對國民黨想法？洪秀柱說，連幾次選舉失敗，當然士氣受挫，無庸置疑，但面對此狀況光是灰心喪志是解決不了、沒有用，深切檢討問題在哪裡，如何做才能重新再起，這對我們才有幫助，只有灰心喪志沒用，也是台灣的不幸。至於傳出有人要求朱主席下台、換其他人接掌？洪表示，我必須要這麼說 ，國民黨的黨主席對於任何一次選舉的成敗，固然要負起責任，最重要是要檢討他在戰略、戰術跟主張方面出了一些問題。

洪秀柱說明，但是你說下台，我只請問大家一句話，「今年馬上要地方選舉，難道還要在內部為主席選舉再鬧一次選你選我，四分五裂情形？若這樣選出一人一定必勝，那就這樣做，但要仔細思考，時間對國民黨不利，準備時間不夠，還要到處找適合人選做好戰略部署，如果不在這方面努力，而是在黨內部做人事重新選擇，是不是對我們有幫助，是必須考量地方。」