心臟血管外科醫師吳欣岱不只有醫學專業，她也樂於在社群媒體分享生活大小事，高人氣的吳欣岱還被網受封為「美女醫師」，不過吳欣岱昨（12日）分享減肥理論時，她卻被眼尖網友發現，發文配的自拍照中，胸前冒出凸點，面對激凸疑雲，吳欣岱則大方回應：「我也不是故意的，但我也沒有很在意」，相當高EQ又霸氣。

吳欣岱昨在臉書分享減肥心得，她發文寫下：「我有一個減肥理論，就是絕對不要節食。節食一定會累積怨念，像我上週為了棚拍而克制自己吃宵夜三天，瘦是沒瘦多少，現在拍完三天了每天都報復性狂吃。對食物的怨念堪稱為人類肥胖的元兇啊～～」，吳欣岱發文最後還標記：「#肥嘟嘟の岱」。

吳欣岱發文吸引網友留言討論減肥經驗，不過就有眼尖網友發現，吳欣岱該則發文貼出的自拍照中，穿著寬鬆睡衣的她，胸前卻冒出凸點，網友紛紛留言提醒：「確定不碼一下嗎？」、「照片再檢視一下」。

面對激凸疑雲，吳欣岱本人也大方現身留言區回應：「感謝大家提醒我激凸啦，這該怎麼講，我也不是故意的但我也沒有很在意，謝謝啦，好暖！」而吳欣岱高EQ又霸氣的回應，也獲得網友留言狂讚：「我們了解身為醫生的您，對這樣的事情稀鬆平常的」、「就是欣賞妳的自然」、「妳沒說，我還沒注意到。吳醫師的站姿真是條女漢子」。