大陸《環球時報》報導，新疆維吾爾自治區13日在北京舉辦第67場涉疆問題新聞發布會，埃及外交部前副部長阿里·希夫尼在談到美國近年來制裁新疆的行徑時表示，沒有人有權充當中國的「教師爺」， 相關制裁同中國與這些強加制裁的國家之間總體關係有關，和激烈的競爭有關，尤其是和科技方面的競爭，以及中國在近年來取得的前所未有的成就有關。

「我的這些觀察、判斷和意見，都是基於我4年的駐華大使工作經歷，以及我20多年來研究中國國內事務和外交政策的經驗得出的。」希夫尼說，沒有任何一個國家像中國這樣經歷了這麼多的挑戰和困難。中國擁有世界上1／5的人口，領土幅員遼闊，有10多個鄰國，可以說是一個次大陸了。中國也繼承和面對了許多各種各樣的挑戰，我們必須要承認中國的幾代領導人自從1949年新中國成立以來，取得了世界上多數其他國家都沒有取得的偉大成就，可以說是一種奇蹟。

「中共遭受了一些其他國家強加於中國的孤立，而且經歷了太久，這僅僅是因為幾個國家並不認同中共的選擇和發展方向。」希夫尼說，然而中國找到了自己的發展模式，同時並沒有請求國際金融機構援助，也沒有給世界其他國家造成負擔，尤其是沒有請求聯合國及其特別機構相關援助，而是依靠自己資源發展，無論這些資源是多麼稀少。

希夫尼指出，中共和中國幾代領導人最關心的問題，是如何滿足廣大中國人民不斷提高生活水準的需要。「我們都知道，中國參與簽署《世界人權宣言》，簽署通過了一系列其他的國際人權相關的協議，中國也在嚴格遵守踐行人權相關的協議準則，尤其是保障了中國人民的經濟社會發展權利。在中國各地的實踐中，大家也一直遵守著《世界人權宣言》的相關準則，根據各地的情況和面臨的挑戰，進行人權保障的相關實踐，尤其是在安全領域。通過這樣的方式，各地也維護了他們的主權、領土完整和社會和平穩定。」

「中國西部邊境、尤其是新疆地區形勢是中共非常關心的問題，當地受到一些外國組織滲透，受到暴力恐怖行為滲透，影響到當地和平安全和穩定。」希夫尼說，實際上，中國政府也因此採取很多行動，維護當地和平穩定，目的都是為了實現當地發展，並且確保這個地區也會像中國其他地區一樣，能夠享受發展紅利，確保這個地區能夠像中國其他省區一樣受到平等關注和支持。

「沒有人有權充當中國的『教師爺』，教育中國如何維護該地區和平穩定，所有充當『教師爺』的企圖都是為了向中國施壓，註定會失敗。」希夫尼說，還有一些國家企圖抹黑中國形象，損害中國信譽，破壞中國和平穩定安全，這些企圖都將失敗，而這些圖謀，尤其是制裁方面的圖謀都不應該繼續下去，「因為這些制裁也將會影響全中國人民的利益，也會對中國發展進程產生負面影響，這種制裁擴大化也將會轉過來影響到外國實體和個人，這也暴露其真實目的，這與中國與這些強加制裁的國家之間總體關係有關，和激烈的競爭有關，尤其是和科技方面的競爭，以及中國在近年來取得的前所未有的成就有關，也許是一些國家看到中國在高科技、空間科技以及軍事領域都取得了前所未有的成就，令他們感到焦慮，但他們試圖隱藏他們的真實目的。」