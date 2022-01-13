全球電子零組件領導大廠台灣東電化(TDK)公司，其微致動事業部4位前工程師，涉嫌下載、重製製程和技術，其中2人甚至意圖提供給香港某公司在大陸的東莞廠，桃園市調處獲悉報請桃檢指揮偵辦，桃檢依違反營業祕密法起訴，最重可處10年以下有期徒刑。

台灣東電化公司是國內製造電子零組件大廠，桃園市調查處去年9月接獲檢舉，稱該公司胡姓、周姓、魏姓和張姓微致動事業部前工程師，涉嫌在去年5至9月間，非法下載、上傳及重製有關東電化公司設計、製程、技術等營業祕密，胡男跟魏男並意圖提供給香港某實業公司設在大陸地區的東莞廠使用，報請桃檢指揮，桃檢立即指派企業犯罪專組檢察官廖榮寬指揮偵辦 。

全案經專案小組縝密偵查，近日偵結，認為被告胡男等3男1女涉嫌違反營業祕密法第13條之2第1項之意圖在大陸地區使用而犯擅自重製或以其他不正方法取得營業祕密、第13條之1第1 項第1款擅自重製或以其他不正方法取得營業祕密等罪嫌，對其等提起公訴，最重可處10年以下有期徒刑。

桃園地檢署在此呼籲，營業祕密攸關企業核心競爭力與經營命脈，甚至影響國家安全，企業從業人員應發揮道德良知，嚴守職場倫理與法令規範，任何心存僥倖之人，終將難逃法律制裁，桃檢亦會傾全力偵辦此類案件，維護企業健全發展並確保國家產業競爭力。