熱播台劇《華燈初上》播出後，日式酒店文化為熱門討論話題，由鄭弘儀、朱姐主持的Podcast節目《沒大沒小喇吉歐》邀請有10年媽媽桑經歷、現致力推廣條通日式酒店文化的席耶娜暢聊日式酒店趣事。

席耶娜表示日式酒店主要服務的客人超過50％是日本人，與台式酒店最大不同在小姐販賣曖昧不賣身，除了透過眼神外，早期酒店小姐甚至要精通花藝、茶道更要學習日本文化，與日本客人拉近距離，建立深厚情誼。

而一間酒店的好壞，廁所清潔度是一大指標，只要夠乾淨就能讓日本人放心在店內消費；席耶娜更說道來店的日本人通常是公司菁英才被外派到台灣來擔任管理職，基本上為避免影響公司聲譽及個人前途，通常都是有禮貌並非像戲劇中好色，她還大方分享幾任男友都是從客人變成情人，讓朱姐聽完立刻不加思索笑說「我也要去應徵。」

席耶娜在25歲時，從櫃姐轉做直銷，不但擁有強大的下線團隊，更成功從中獲利，但後來發現直銷公司是詐騙，便退出直銷並協助下線退貨，遂欠下80多萬債務，在被錢逼急的情況下，興起賺快錢想法，因緣際會下進入日式酒店當小姐，10年後變身媽媽桑，最高紀錄在條通擁有6家店，她解釋媽媽桑指的是老闆娘，男生就叫爸爸桑，在台灣會將媽媽桑視為「妹頭」或是「老鴇」，與日式酒店完全是不同意思。

最近因為戲劇《華燈初上》也讓日式酒店文化成為熱搜關鍵話題，席耶娜說大多數人將日式酒店想的很複雜，甚至受戲劇影響，總認為日本男生很色、沒規矩，但來店的日本客人幾乎都是各行各業的菁英才有資格派駐到台灣工作，因此辛苦工作一天，來酒店多半以放鬆舒壓為主，她解釋：「早期日式酒店小姐精通日文，甚至非常了解日本文化，就連媽媽桑也會每天整理日本重要新聞與小姐分享，客人來到這會覺得像回到日本一樣，能夠盡情說日語，小姐還會與他們站在同一陣線一起抱怨公司老闆等，讓他們感受像家一樣溫暖感覺。」

席耶娜還說在日式酒店的小姐都是販賣曖昧，朱姐問：「曖昧不是一種氛圍嗎？」她笑說在酒精的催化下，因小姐體貼了解客人想法，加上眼神與肢體上的互動，很容易讓客人暈船，但不至於到賣身，因為在台灣的日本人生活圈很小，如果小姐跟很多人不正當交易，很快就會傳開，加上小姐是公司資產，媽媽桑也不允許這類事情發生。

席耶娜也與主持人分享在日式酒店，將客人分為戀愛客及友情客：「戀愛客通常指因為暈船，短時間大筆消費，讓業績瞬間飆高，但不會長久，友情客指的是像朋友般經營，屬於細水長流型。」這一年多來因疫情關係改變經營模式，透過線上舉辦飲酒會，酒客還會寄日本餅乾零食與她們分享，鄭弘儀笑說：「日本人真的是很念舊。」

日本人很重視細節，最在意店家是否尊重廁所，因為這是靈魂的所在，若維持乾淨整潔，日本客人相信該酒店品質。鄭弘儀非常驚訝反問「很尊重的廁所是什麼？」席耶娜回：「需要備有漱口水、牙線、香水、擦手的毛巾，甚至放鮮花，而每一位客人出來，少爺都會將洗手台的水漬擦一遍，就連廁所的捲筒衛生紙前端也都要隨時保持三角形，方便取用。」

早期在日式酒店上班的小姐，需要學習一整套日本文化，席耶娜曾被媽媽桑安排去傳統日本家庭學茶道及花藝，她說：「早期日式酒店玄關處、廁所會放置鮮花，我們需要輪流負責插花，我剛入職時還不會說日語，也被媽媽桑要求要學日文對唱歌曲，甚至還帶我去向日本人學習正統插花技藝及茶道，以傳統跪坐方式上課，非常辛苦。」朱姐在旁驚訝直說：「上班可學到很多東西，好想應徵啊。」

雖致力推廣日式酒店文化的席耶娜仍不建議大家從事酒店工作，她認為除了壓力大、日夜顛倒影響健康外，若1個月要收入10萬，至少3年以上經驗且具備高超交際手腕與察言觀色能力，她說：「現在的日式酒店也不像以前一樣，需要具備許多才藝，而且媽媽桑也不會提供學費讓小姐學習，加上酒店沒有勞健保等福利，而許多台式酒店打造經紀人制度，讓有金錢壓力的女生，為了先拿到大筆簽約金解決眼前問題，卻忽略合約內容，因此會被經紀人安排到不同酒店工作，也因為簽署合約，也就非常難脫身。」