遊戲橘子旗下動作冒險線上遊戲《艾爾之光》，今(13)日起推出全新魔界地區【堤爾諾格】，包含全新村莊「瑪格梅利亞」、副本「主題公園入口」、副本「詭計屋」。隨著新地區開放，官方同步釋出全新防具「泰納布洛斯」，及「鍛造移轉系統」幫助玩家快速提升「泰納布洛斯」防具等級。此外，慶祝新地區登場，1月13日至1月27日達到連線條件，可獲得「(科保)堤爾諾格地區體驗道具箱」，讓角色戴上全新飾品、盡情享受【堤爾諾格】豐富活動！

《艾爾之光》改版影片

全新魔界地區「堤爾諾格」登場！開放全新村莊、兩個副本供玩家探索！

《艾爾之光》於1月13日推出全新魔界地區【堤爾諾格】，是魔界最熱門的觀光勝地。魔界村莊「瑪格梅利亞」為暌違五年推出的全新村莊，有著魔界獨特的風貌，以及永不落幕的歡樂慶典；新副本「主題公園入口」充滿華麗絢爛的遊樂設施；副本「詭計屋」則由最強魔術師坐鎮，布置了好玩又逗趣的魔術空間。

《艾爾之光》堤爾諾格

全新防具「泰納布洛斯」問世！全新「鍛造移轉系統」同步推出！

隨著新地區開放，《艾爾之光》釋出遊戲中全新「泰納布洛斯」系列防具，為暗影的氣息「泰納布洛斯」與幻影的氣息「塔斯瑪」共鳴而成，玩家可透過挑戰【堤爾諾格】地區副本「主題公園入口」及「詭計屋」機率取得，或透過挑戰副本蒐集「泰納布洛斯」碎片，在「瑪格梅利亞」找到魔族NPC「貝堤」進行防具製作！

全新「鍛造移轉系統」可幫助玩家將「虹霓降魔」防具的鍛造階段，在僅損失小部分鍛造階段，移轉至「泰納布洛斯」系列防具上，不用從零開始鍛造。移轉將分為「一般鍛造移轉」與「特殊鍛造移轉」兩種，由玩家自行選擇符合自己需求的方式進行鍛造繼承。

《艾爾之光》新地區豐富活動

完成連線活動、搶先體驗全新「堤爾諾格」飾品！

搶先體驗新地區全新飾品的機會來了！1月13日至1月27日 08:59前，只要完成累積連線條件，可獲得官方贈送的「(科保)堤爾諾格地區體驗道具箱」，開啟可取得「飄飄貝堤(7天)」*1、「(科保)慶典!(7天)」*1、「搖搖兔(7天)」*1、「(科保)神秘魔術(7天)」*1！