面試問題百百種，一名女網友表示，她到一家小吃店面試，結果老闆只問她前幾份工作薪水多少，隨後她反問店內薪資福利時，老闆竟回「我不確定」，讓她相當傻眼，對此有網友透露，老闆問前份工作薪水多寡，目的只是為了要從求職者身上獲得免費資訊而已。

一名女網友在PTT的WomenTalk板發文表示，她9日去一家小吃店面試，但老闆看完她的履歷後，只問她前幾份工作薪水多少，讓她相當不解，「感覺他好像只是想參考別人的薪資」。

隨後她反問老闆店內薪資福利，老闆竟回「我不確定」，還要她先留資料，表示未來還會有第二次面試，讓她傻眼直呼，連薪資福利都講不清楚，還要別人回去等第二次面試通知，「感覺真的很差」。

貼文一出不少網友留言表示，「這種應徵上了也別去」、「一直問前公司開多少薪水真的很煩」、「問薪水很正常，但連基本的勞健保都不確定真的很奇怪」。

也有網友透露，面試官一直問前份工作的薪資，其實只是要蒐集其他公司的資訊而已，「其他公司的資訊情報都是要用錢、用人脈換來的，所以才會有公司廣開職缺、邀人面試，目的只是為了要從求職者身上獲得免費資訊而已」。