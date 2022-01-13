適逢歲末年終，事業單位常因趕工而輕忽危害，台南市勞工局今天到高風險事業單位長榮鋼鐵新營廠突擊檢查。（台南市政府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府推動安衛家族，由各核心企業帶領15至20個事業單位參與運作，藉由安衛家族「母雞帶小雞」的方式，改善中小企業工作環境，勞工局迄今輔導成立33個安衛家族，今年新增2個分別為大統益公司與台灣菸酒公司隆田酒廠，目標輔導單位數量可達到800家事業單位。

王鑫基表示，安衛家族是透過「母雞帶小雞」，把優質職場環境營造的方式，分享給其他事業單位，台南原有33個安衛家族，輔導總計760家事業單位，而今年將增加2個安衛家族，透過產官合作，改善廠內工作環境，期許能為台南創造更多優質的工作環境。

王鑫基補充，大統益公司在安衛家族中，已當「小雞」好幾年了，能量已經足夠擔任「母雞」，故鼓勵他們今年一定要晉升為「母雞」角色，而業者也義不容辭答應會善盡社會責任；另一家台灣菸酒隆田酒廠，因為2年前台灣菸酒和職安署簽訂安全伙伴關係，隆田酒廠經2年相關職安的推動，目前已能量當擔任「母雞」的工作。

適逢歲末年終，事業單位常因趕工而輕忽危害，勞工局本月6日起啟動為期5周的春安檢查計畫，13日勞工局率領所屬的台南市職安健康處，到高風險事業單位長榮鋼鐵新營廠，針對火災爆炸、墜落、感電、捲夾及被撞等危害預防突擊檢查，共發現7項違規缺失；王鑫基說，已督促事業單位改善，並提醒應落實職安相關規定。