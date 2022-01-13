農曆新年即將到來，各地陸續舉行「寒冬送暖」公益捐助活動，將溫暖傳送給弱勢族群。台中市第五分局四平派出所長麥建仁，與愛心團體及獅子會員聯手關懷弱勢族群，日前準備白米、油、麵線等愛心物資，獨老及清寒家庭，寒冬送暖迎新年。

四平派出所長麥建仁指出，農曆春節是親人、家人回家團圓的好日子，春節假期更是警方加強安全宣導的重點期間，為讓民眾們安心，平安順利返鄉過年，讓「民眾安心、交通順暢、治安平穩」更是不遺餘力。

麥建仁表示，趁著春節前，警方發起寒冬送暖活動，感謝獅子會及愛心團體共襄盛舉提供白米等民生物資，關懷社會弱勢族群和家庭，讓他們感受過年的好氣氛。

台中市第五分局辦理「加強重要節日安全維護工作」，如有民眾想帶全家外出旅遊的好時光，若擔心長期家中無人看守，擔心家內財物可能遭竊，歡迎來電至轄區派出所申請「舉家外出住居安全維護」，讓民眾能安心出遊。

警方呼籲，如民眾至銀行或農會有需要提領大筆現金，返程途中有需要協助護送至指定地點者，也可隨時撥打110專線，請警方協助護鈔，使民眾安心，讓治安平穩。