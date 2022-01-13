根據聯徵中心資料統計，2021年全台各縣市大樓買賣契約價格有感成長，與疫情爆發前的2019年相比，大樓單價成長最多是屏東縣的30.2%，從每坪9.6萬元漲到12.5萬元，如果以購屋總價500萬元計算，2019年時還可以買到52坪，2021年只能買到40坪，晚2年買房，坪數就少了10多坪。

買賣契約價格是貸款人在貸款時，提供給金融機構買賣契約所記載的價格，比較2019年到2021年大樓契約單價，全台漲幅前5大的縣市分別為屏東縣、嘉義市、新竹縣、宜蘭縣及台南市，第1名屏東縣從每坪9.6萬元漲至12.5萬元，漲幅30.2%；漲幅第2名嘉義市契約單價從10.6萬元漲至12.9萬元，漲幅21.7%；第3名新竹縣從19.6萬元漲到23.7萬元，漲幅20.9%；第4名宜蘭縣從17.1萬元漲到20.3萬元，漲幅18.7%；第5名是六都唯一進榜的台南市，從 15.5萬元漲到18.3萬元，漲幅18.1%。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，在市場多頭時，低價區可吸納被周邊高價區擠壓出來的買盤，且因房價相對低，成長空間大，受資金帶動的效果最顯著，尤其鄰近縣市價格已上升，低價區便出現落後補漲的情勢，如屏東縣受高雄市帶動，新案開價出現2字頭，將均價水平拉高；而台南市出現3字頭開價，增加買方對嘉義市的價格接受度，至於新竹縣一直受惠竹科議題，竹北4大重劃區、關埔重劃區價格翻漲，提升周邊價格親民區域的存在感，房價受買氣支撐抬高均價。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨則指出，由於營建成本高築議題不斷，市場預期將出現通膨壓力，也增加買方對價格走高的接受度，新案價格盤整的空間有限，不過，加價速度快及政府打房施策輪番上陣，容易促使買方猶豫並觀望，但價格下修不易。