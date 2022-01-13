面臨碳中和的國際趨勢、國內的減碳與綠電義務要求，KPMG安侯建業聯合會計師事務所與德國萊因13日主辦「綠電解決方案與碳中和管理研討會」，邀集國內有綠電及碳管理需求的企業參與，針對企業碳中和、綠電建置與採購的商務、技術、法律及環境實務議題進行交流。

我國「用電大戶條款」於2021年正式上路，要求契約容量5000 kW以上的企業需將10％用電轉為再生能源，全台有300多家企業受到影響。另外，《氣候變遷因應法》草案也於2021年10月出爐，除了訂定2050年「淨零碳排」目標，也首度將碳費入法，預計最快於2023年向280家以上年排放量超過2.5萬噸的「排碳大戶」開徵。

目前法規要求用電大戶可以透過自行設置綠電設備、儲能設備、購買再生能源電力及憑證或是繳納代金來滿足用電義務，其中設置綠電設備與購買綠電是企業滿足義務的熱門選項。企業也可以透過使用綠電，來減少電力使用過程中溫室氣體的排放，達到減碳的效果。

但企業要減碳，甚至進一步達到淨零碳排（Net Zero），KPMG安侯永續發展顧問公司協理王竣弘認為，淨零碳排是企業永續發展的關鍵轉捩點，必須從五大面向規劃，包括建構低碳策略藍圖因應低碳轉型需求；完整盤查溫室氣體排放量（含範疇一直接排放、範疇二間接排放及範疇三上下游相關活動）；設定科學基礎減量目標（SBT）接軌供應鏈ESG要求；朝100％再生能源目標邁進；推動企業內部碳定價納入外部成本考量。

KPMG畢馬威財務諮詢公司副總經理林文棟分享，隨著台灣再生能源電力市場自由化，企業的購售電合約（CPPA）市場逐漸活絡、成形，成為企業用綠電的熱門選擇。在綠電採購對象的選擇上，開發商的經驗與商譽、專案的各項執照與許可、以及其他協力廠商都會是評估的重點。值得注意的是，目前用電大戶條款規範企業需購買電力及憑證，兩者不可分離，屬於「電證合一」形式。至於未來碳費開徵能否走向「電證分離」或綠電憑證與碳費抵減，修法方向勢必牽動綠電市場神經。

安侯法律事務所資深律師倪伯萱進一步指出，面對氣候變遷，各國紛紛宣示淨零排放目標並推動減碳相關立法，企業在各式法令、供應鏈、資本市場及產品競爭的要求下，面臨前所未有的減碳壓力。對此，企業唯有瞭解最新國內外有關碳稅、碳費課徵、碳交易、碳盤查及如何抵減或抵換等法令規定，務實地辨識自身排碳風險、設定減碳目標及具體行動方案，綜合考量並透過相關購電合約等法律文件預作規劃，才能在此變局中立於不敗之地，將氣候變遷議題轉化為碳商機及綠色成長策略。