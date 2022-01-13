為振興疫後經濟，屏東縣政府推出「屏東券」活動刺激消費，活絡在地經濟，受惠對象包括市場零售、夜市商展營業攤，縣府統計截至111年1月12日止，已兌現1380萬50元，兌現率達88.67％。

縣府財稅局表示，屏東券最後兌現期限至111年1月14日下午17時止，但尚有11.33％金額176萬2950元未兌領，提醒收到屏東券的攤商店家把握最後2天的兌現時間，以免逾時喪失權益。

屏東券兌現服務自110年11月4日起至111年1月14日止，縣府財稅局在屏東市總局及潮州、東港、恆春各分局均設有「屏東券攤商店家兌現服務」專區，由專人協助受理屏東券兌現手續，攤商店家可就近前往辦理，安全又方便。

縣府財稅局分析，屏東券以總局兌現902萬300元，占65.36％居冠，攤商店家以屏東攤販協會253萬1800元居冠，太平洋百貨134萬8600元次之，環球購物中心58萬1150元第三。

潮州分局兌現296萬2050元，占21.46％，攤商店家以潮州夜市59萬1350居冠，潮州爭鮮30萬5050元次之，潮州驛站22萬8700元第三。

東港分局兌現155萬2050元，占11.25％，攤商店家以華珍早餐店46萬670元居冠，佳冬鄉公有市場15萬3350元次之，鼎洪百元鍋8萬6700元第三。

恆春分局兌現26萬5650元，占1.93％，攤商店家以貝里斯早午餐4萬3500元居冠，馬卡龍早午餐3萬8600元次之，海生館3萬6850元第三。