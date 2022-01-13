新新北市土城清水高中教育基金會近期收到一筆來自校友黃培媛的善款，她高中時期為了就近照顧母親，選擇就讀清水高中，由於家境清寒，師長和校方教育基金會當年伸出援手濟助，讓她無後顧之憂苦讀，考上台大政治系。目前正在日商擔任幹部的她，考量疫情影響，捐助變少，獨自扶養母親的她決議捐出年終，幫助更多弱勢學弟妹。

清水高中指出，31歲的黃培媛16年前就讀清水高中國中部，原本高中分數可以錄取師大附中，但考量母親身體不佳，也考慮就近入學可以有更多時間複習功課，因此決議直升清水高中，從不補習的她學習認真，總是校排第一，高三學測時原可錄取台大法律，但她選擇感興趣的台大政治國際關係組就讀，而黃培媛也打破校史，創下錄取台大的最佳成績，至今無人能超越。

黃培媛說，當時她家境困難，在校方教育基金會堪慷捐助下，才能獲得今日成就，因此與母親討論後，決定捐出所有年終，希望小小心意可以幫助更多學弟妹，努力向學，改變自身困境。

清水高中基金會董事長彭榮宗、董事廖武正伉儷、校長鍾雲英、輔導老師郭芳妙等師長今日也都到場接受黃培媛的善款。彭榮宗說，黃培媛表現優異，不因自身家境自卑，反而奮發向上，甚至出社會後還能拋磚引玉，回饋學弟妹，不過校方顧及她的家境，僅答應收受部分金額，而黃培媛的善舉已成為學弟妹們心中的榜樣。