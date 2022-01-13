本土疫情持續升溫，縣長楊文科召集產、官、學、研成立「科技防疫網」小組，規畫科技實踐運用在疫苗接種服務，建置完成「竹縣疫苗地圖」，提供民眾快速查詢疫苗接種資訊。民眾只要上新竹縣衛生局網站進入「竹縣疫苗地圖」，就可搜尋竹縣66家疫苗合約院所每周最新接種訊息，方便接種。

衛生局表示，民眾利用「竹縣疫苗地圖」可以快速搜尋到疫苗接種訊息，以鄉鎮市、疫苗進行類別，選定日期欄位後查詢，以地圖結點呈現該地區院所數量，選取地標後顯示日期、時段、疫苗種類、院所名稱、電話、地址及網址，民眾可撥打電話或點選連結上網預約疫苗接種。

縣長楊文科表示，新竹縣疫苗第一劑接種率已達80.1％、第二劑70.6％，75歲以上長者完成第一劑約67.6％，由於Omicron變異病毒傳播力高，若進入社區，未接種的長者就算只待在家裡，在外活動的青壯年、照顧者甚至小孩，都很有可能把病毒帶回家，因此呼籲尚未接種疫苗者，特別是75歲以上長者，請家人協助帶長者至合約院所接種疫苗。

衛生局表示，自1月6日起至31日，凡18歲以上民眾在合約醫療院所打第一劑或第二劑疫苗，都可現場領取200元超商禮卷，也提醒民眾要至疫苗專診院所接種前，請先撥打電話或網站報名。