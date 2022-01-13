成功分局交通組黃冠儫指出，目前正依監視器畫面追查該犬隻是否有人飼養，若是飼主沒有看顧好，飼主將有刑事和民事責任。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣成功鎮12日下午2點許發生機車自摔意外，起因是70多歲吳姓婦人騎機車行經大同路時，同側路邊突然竄出1隻野狗，害她閃避不及，連人帶車直接摔倒在馬路上，所幸婦人無生命危險，但仍有多處擦傷。成功警方表示，目前正循線追查該犬隻是否有飼主，以釐清事故責任。

監視器上可見，1隻黑狗從馬路的左側跑至右側，一陣子等到吳婦騎車經過時，狗突然自右邊竄出，讓吳婦嚇了好大一跳，連人帶車摔倒，這隻黑狗卻「肇事逃逸」。警方連同救護車趕到現場後，將吳婦先做初步包紮再送往醫院檢查，所幸她僅全身多處擦傷，沒有生命危險。

成功分局交通組黃冠儫指出，目前正依監視器畫面追查該犬隻是否有人飼養，若是飼主沒有看顧好，飼主將有刑事和民事責任。而依照動物保護法規定，寵物出入公共場所應有人伴同，並採取適當防護措施如牽繩等防止亂竄，若犬隻竄至道路導致交通事故，除須負事故肇責及由動保主管機關裁罰外，也將承擔相關民刑事責任，呼籲飼主應善盡飼養責任。

此外，附近居民說，這裡常常出現許多野狗，不僅到處奔跑，甚至踩壞農作物，這條也是成功鎮主要道路之一，野狗在馬路上竄來竄去相當危險，希望相關單位注意，不希望再發生類似情況。