英國連鎖超市集團森寶利(Sainsbury's)在去年聖誕節的該季度銷售表現佳，並將全財年的獲利預期上調9%。

森寶利周三指出，此次上調反映出公司成本節約和食品雜貨表現超過預期，而這在一定程度上是由英國國內食品消費增加所推動，並抵銷了投資支出和經營成本上升的影響。

集團旗下的Argos百貨購物業務也受益於成本節約的影響，實現了較高的獲利率。而由於壞帳低於預期和貸款業務復甦，森寶利的金融服務業務在上季的獲利超預期。

儘管2021年聖誕假期的管制沒有像2020年時那麼嚴格，但超市仍然受惠於Omicron病毒的傳播，疫情讓消費者不再光顧餐廳或酒館，轉而走進超市購物。

英國第二大超市集團森寶利上調財測，截至明年3月的該財年的稅前利益將為至少7.2億英鎊(約9.81億美元)，高於此前預估的至少6.6億英鎊。

森寶利集團於2021年10~12月的第三財季，不包括燃料在內的本業銷售為年減4.5%，高於第二財季的年減1.4%。其中食品雜貨銷售為年減1.1%，但是較疫情爆發前的2019年同期水準增加了6.6%；顯見2020年底聖誕節該季的業績旺盛情形。

森寶利表示，上季日用品銷售為年減16%，此反映出去年的強勁表現的比較效應，以及今年關鍵產品的供應有限。服飾銷售則下滑16%。

執行長Simon Robert說，英國今年面臨生活成本緊縮，森寶利的重點是盡可能提供最佳價值的產品。