浩子、籃籃從生活新聞開始跑起。（民視提供）

浩角翔起、籃籃與鮪魚採訪完回到民視新聞事業群撰寫新聞稿及過音。（民視提供）

民視《綜藝新時代-職人好厲害》本周播出浩角翔起、籃籃與鮪魚帶大家體驗一日記者，職人陳信瑋提到將帶大家去採訪、寫稿、過音，最後會選出一組比較好的正式播出，由於大家還是菜鳥，所以就先從生活新聞開始做起。

噗嚨共組-浩籃配來到知名伴手禮店剛好看到門口有民眾等待購買，於是便決定要採訪他們，沒想到籃籃一問民眾購買的原因之後，對方卻回答是「來看浩子」的，讓他瞬間爽飛天。後面浩子也一如既往的「逗」民眾，邊採訪邊用麵粉做「人造雪」，沒想到弄巧成拙，奶粉竟往自己臉上撒，連同機器也一起遭殃撒滿麵粉，浩子緊張的邊問職人要賠多少錢，超緊張模樣相當逗趣。

在南崁五福宮時，浩子介紹招財寶鎮廟之寶，剛提到要擲筊，擔任攝影師的籃籃就踩空差點摔跤，攝影機差點噴出，嚇的她冷汗直流，故作鎮定的說沒事，結果下一秒馬上問要賠多少，反差效果讓現場大笑。最後在籃籃求姻緣時，背後突然出現一大群「籃朋友」緊盯著她，最後還全體向籃籃比手指愛心，每個都想獲得籃籃的青睞，場面相當有爆笑。

錄到一半時，籃籃把攝影機從肩膀上拿下來稍作休息，突然大叫：「記憶卡的插槽怎麼空的！」，讓浩子臉色大變馬上查看，一旁攝影師檢查過後發現記憶卡一直都有插著，是籃籃看錯了，讓浩子送了一口氣，最後還裝兇狠的說：「要是真的記憶卡不見，我也會讓妳變不見！」

採訪完後大家回到民視新聞事業群撰寫新聞稿及過音，最後由阿翔、鮪魚認真組成為贏家後圓滿結束。