國民黨在中二補選、罷昶案失利，黨內掀起檢討聲浪，是否影響國民黨年底選舉更是備受關注。國民黨副發言人楊植斗今(13日)在臉書透露，自己搭車時被司機大哥認出來，對方於是說出對於國民黨現況的看法，那就是「感到無奈」。

楊植斗表示，下午坐上計程車並表示要到台北市議會，沒想到被司機大哥認了出來，他說很欣賞北市議員羅智強，也覺得拚公投的年輕人很辛苦，短短幾分鐘的車程，對方也對國民黨的現況「感到無奈」。

聽完該位司機大哥的想法，楊植斗直言，國民黨的支持者委屈太久了，眼看不公不義的事天天上演，近期的戰役卻總是挫敗，司機大哥的反應就是最基層支持者的心聲；至於關於黨主席朱立倫的貼文，楊說，要求朱下台的聲音仍然有，也都看在眼中，但平心而論，就算是現行罷免陳柏惟、林昶佐的制度都還規定要上任一年後才能推動罷免，現在換下朱對國民黨的病情收效甚微。

不過楊植斗也說，接下來就是朱主席大刀改革的時刻了，國民黨的支持者還願意罵，代表對這個黨有期待，應該要傾聽他們的聲音，剩下不到一年的時間了，支持者們想看到破釜沉舟的決心，也希望朱主席能用魄力來突破現有的沉痾。