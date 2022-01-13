美國1名男子宣稱，由於染上新冠肺炎導致他的陰莖縮短近4公分。悲劇的是，主治醫師說「沒救了！一輩子都這樣」；對此，泌尿科醫師解釋，對於感染新冠肺炎的男性來說，「新冠鵰」的確是頗為惱人的副作用；不過，這未必是不治之症。透過治療勃起功能障礙的陰莖吸引器與拉伸裝置，小雞有可能重新昂首恢復巨鵰。醫師更呼籲，「快打疫苗！救救神鵰！」

據「商業內幕」12日報導，1名30多歲的男子近日連繫美國網路雜誌《Slate》，詢問自己因為新冠肺炎出現長期副作用「陰莖萎縮」，而醫生說這恐怕是不可逆且永久性的症頭，想知道自己還有沒有救。

他哀傷的訴說道，在染疫之前，自己擁有「大於平均水平」的傲人雄鷹；殊不知2021年7月因染疫而住院後，驚覺自己出現勃起功能障礙。雖然靠著醫療手段狀況有好轉；但是巨鵰不只垂頭喪氣，還少了3.8公分變成小雞，比正常人都還短。

該男子沒有說明自己是否有施打疫苗，但提到主治醫師認為，「由於血管損傷，醫生似乎認為這種副作用恐怕是永久且不可逆的，我感覺我現在在床上都沒自信了」。

報導引述泌尿科醫師說法，證實愈來愈多人發現自己的勃起狀況因染上新冠肺炎而受影響。2021年11月，一群泌尿科聯名警告人們盡快接種新冠肺炎，以拯救「雄鷹的未來」。他們憂心，部分患者因為新冠肺炎而產生勃起功能障礙的副作用，簡稱為「新冠鵰」。

研究也證實新冠肺炎可能會造成「下半身的隱憂」。2021年8月，邁阿密米勒大學發表研究成果，指稱在感染新冠肺炎而又出現勃起功能障礙的患者，其陰莖發現病毒粒。作者表示，感染可能會限制血液流向陰莖。

先前的報導也顯示，感染新冠肺炎會導致出現血液循環不良與血栓的風險增加，這在患有新冠趾、中風與心臟衰竭的患者中明顯可見。

不過，奧爾巴尼醫學院的泌尿科醫師威利佛(Charles Welliver)卻表示，仍有辦法讓患者重展雄風。從數據上來看，透過陰莖吸引器與拉伸裝置能夠協助患者恢復巨鵰的圍度與長度。

泌尿科兼性學醫師溫特(Ashley G. Winter)解釋，新冠肺炎導致勃器障礙甚至變短都是真的。隨著陰莖因長時間沒有勃起，全血沒有流入就會導致結痂並生殖器縮短。

不過，透過吸引器進行「陰莖伏地挺身」，可以促進血液打通神鵰的血脈，而這在家中就可以完成，讓你重溫失去的長度。