中壢聯邦銀行群聚一夜暴增11確診！ 陳時中曝可能破口：居服員曾脫口罩講電話

昨天中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中才說，本土疫情收斂中，但今天本土一口氣再增14例，又創新高，對此，陳時中表示，說疫情收斂的是指機場整體的疫情，現在銀行群聚案是重中之重，因為確診人多、足跡多，要看這幾天社區監測狀況才能決定疫情大小。

指揮官陳時中表示，今天桃園機場相關案例都沒有增加、定序也都出爐，除了計程車司機不同外，其餘歌友會、保全都是屬於同一個圈圈，今日桃園機場會做第二輪1千多人的PCR，希望能把桃機相關個案穩住。

而他昨日說疫情已趨向收斂，台大兒童醫院長黃立民不認同且當晚就立刻有9行員又確診，陳時中表示，說疫情收斂的是指機場整體的疫情，經過PCR複驗若沒有新案例在機場是相對安全，除了此次複驗之後還會再做一次，現在聯邦案則是重中之重。

陳時中表示，以聯邦銀行這次幾乎30個裡面就是13人確診，所以風險是再增加的，所以也呼籲在職場要健康監測，像聯邦行員出現症狀就做了快篩檢驗，都是幫助疫情不要擴大的方式。

至於行員監視如何擴散？他說，尾牙聚餐，這可能性是有的，因為一二三樓都有人確診，但聚餐同桌是一二樓的有同桌，三樓兩人沒看到，但在加上上班都會有可能性，相對複雜，他強調，要看這幾天社區監測情況如何，才能決定疫情大小，

目前還無法釐清銀行行員傳播鍊關係，但因確診居服員曾於1月4日到過該銀行，呼籲1月4日至12日期間有到過「中壢聯邦銀行健行分行」者，自行自我監測。